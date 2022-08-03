Thema u. a.: Mission Wasserutsche - Badestrand BreitungenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.08.2022: Thema u. a.: Mission Wasserutsche - Badestrand Breitungen
60 Min.Folge vom 03.08.2022Ab 12
Im Strandbad Breitungen ist Platzwart Thomas für 130 Stellplätze, 50 Zeltplätze und einen Badestrand verantwortlich. Mit diesem großen Bereich fallen auch diverse Aufgaben von Kundenbetreuung bis Rettungsschwimmer an. Und: Autobahnpolizei Ludwigsburg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen