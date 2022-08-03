Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 03.08.2022
Im Strandbad Breitungen ist Platzwart Thomas für 130 Stellplätze, 50 Zeltplätze und einen Badestrand verantwortlich. Mit diesem großen Bereich fallen auch diverse Aufgaben von Kundenbetreuung bis Rettungsschwimmer an. Und: Autobahnpolizei Ludwigsburg.

