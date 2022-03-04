Thema u. a.: Ein Herz für Tiere - Tierrettung Kraft GreifswaldJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.03.2022: Thema u. a.: Ein Herz für Tiere - Tierrettung Kraft Greifswald
61 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 12
Der Tiernotfallsanitäter Klaus Kraft und seine ehrenamtlichen Kollegen sind 24 Stunden an sieben Tagen die Woche erreichbar, um verletzten oder entflohenen Tieren in Not zu helfen. Klaus Kraft fährt diesmal zu einer wilden Eule mit einem verletzen Flügel. Kann er dem Tier rechtzeitig helfen? Und: Judith Wabnitz arbeitet als Tierärztin im Gelsenkirchener Zoo. Heute fordert ein Nashorn mit verschnupfter Nase die Tierärztin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen