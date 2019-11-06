Achtung Notaufnahme
Folge 10: Murmel in der Nase
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Unfallkrankenhaus Berlin: Auf die behandelnden Ärzte wartet ein Junge mit seinem Vater. Der kleine Mann hat sich beim Basteln in der Kita eine Erbse in die Nase gesteckt. Rausgekommen ist sie allerdings nicht mehr. Im schlimmsten Fall droht Atemnot! Und: Im Münchner Klinikum rechts der Isar wartet eine besonders schwere OP auf den Klinikleiter der Neurochirurgie Bernd Meyer und sein Team. Ein 15-Jähriger hat ein Aneurysma im Kopf. Rechte: kabel eins
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins