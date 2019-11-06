Zum Inhalt springenBarrierefrei
Murmel in der Nase

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 06.11.2019
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Unfallkrankenhaus Berlin: Auf die behandelnden Ärzte wartet ein Junge mit seinem Vater. Der kleine Mann hat sich beim Basteln in der Kita eine Erbse in die Nase gesteckt. Rausgekommen ist sie allerdings nicht mehr. Im schlimmsten Fall droht Atemnot! Und: Im Münchner Klinikum rechts der Isar wartet eine besonders schwere OP auf den Klinikleiter der Neurochirurgie Bernd Meyer und sein Team. Ein 15-Jähriger hat ein Aneurysma im Kopf. Rechte: kabel eins

