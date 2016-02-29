Heute u. a.: Vom Arzt zum PatientenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 21: Heute u. a.: Vom Arzt zum Patienten
27 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 12
Das Universitätsklinikum in Erlangen: Dr. Philipp Stapel ist heute nicht auf dem Weg zur Arbeit, sondern als Patient unterwegs. Nach einem Sportunfall muss er heute mal die Seiten wechseln und sich selbst behandeln lassen. Und: Der Rettungsdienst bringt eine 89-jährige Dame, die nach einem Sturz starke Schmerzen hat, ins Marienhospital in Stuttgart. Unfallchirurgin Dr. Katharina Junghardt kümmert sich um die Patientin. Wie schlimm die Verletzungen sind, ist noch unklar.
