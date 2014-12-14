Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 14.12.2014: Riskantes Wiedersehen
45 Min.Folge vom 14.12.2014Ab 12
Der Besitzer ist mit seinen Raten in Verzug und macht keine Anstalten zu zahlen. Deshalb hat die Bank die Geduld verloren. „Repo Man“ Kevin Lacey soll die eine Million Dollar teure Dassault Falcon 20 auf dem Flughafen von Tarrant County sicherstellen. Doch die Rückholaktion läuft völlig aus dem Ruder. Auf der Landebahn wird plötzlich mit harten Bandagen gekämpft, denn der Draufgänger trifft dort auf einen alten Bekannten.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.