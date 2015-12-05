Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 05.12.2015: Der 500 000-Dollar-Heli
45 Min.Folge vom 05.12.2015Ab 12
Ken Cage und sein Partner Danny Thompson treffen sich in Kalifornien, um einen 500 000-Dollar-Hubschrauber zu kapern. Der Besitzer hat seine Zahlungen an die Bank eingestellt und versteckt den Heli in einem Hangar. Nun hat das Kreditunternehmen die Nase voll. „Repo Man“ Kevin Lacey macht derweil in Texas Jagd auf eine Piper PA-28 Cherokee Warrior. Die einmotorige Propellermaschine erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 246 km/h. Der Schuldner ist ein texanischer Ölbaron, dessen letzte Quelle versiegt ist. Deshalb ziehen die Geldgeber die Reißleine.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.