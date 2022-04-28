Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Sendung vom 28. April 2022

SAT.1 Staffel 2022 Folge 14 vom 28.04.2022
43 Min. Folge vom 28.04.2022 Ab 12

Neue Erkenntnisse im Fall Maddie. Ein Profiler und eine Journalistin berichten. / Lauschangriff durch Lautsprecher? Wie uns smarte Geräte abhören. / Bochum: Gefahrenquelle oder Naturraum? Streit um eine abgeholzte Hecke.

SAT.1
