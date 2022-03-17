Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
akte.

Episode 8

SAT.1Staffel 2022Folge 8vom 17.03.2022
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

akte.

Folge 8: Episode 8

39 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12

Investigativ, mutig, emotional: "akte." erzählt Geschichten, die Deutschland bewegen. So berichtet "akte." von berührenden Schicksalen, zeigt hintergründige Reporter-Erlebnisse und hilft durch den Alltag mit zuschauernahen Service-Filmen.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

akte.
SAT.1
akte.

akte.

Alle 1 Staffeln und Folgen