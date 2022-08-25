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akte.
Folge 29: Die Sendung vom 26.08.2022
52 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Mallorcas Touristen-Orte: Schlecht bewertet – trotzdem gut? / Wo ist mein Mann? Verunglückt oder durchgebrannt? / Teuer gegen billig: die Küchen-Alleskönner / Gefängnis wegen zu großer Sonnenschrime?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: SAT.1 & © Season 2022: Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1
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