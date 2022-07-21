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Blackout-Spezial

SAT.1Staffel 2022Folge 24vom 21.07.2022
Blackout-Spezial

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Folge 24: Blackout-Spezial

53 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12

akte. "Blackout-Spezial": Blackout in Deutschland. Kein Strom, kein Wasser, kein Gas. Nichts geht mehr. Was tun, wenn die Lichter ausgehen? Was bedeutet es für Menschen in Deutschland, wenn plötzlich alles stillsteht? akte. macht den Test. Zwei Familien ohne Energie und Wasser. Wie lange halten sie den Blackout aus?

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