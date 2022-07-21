akte.
Folge 24: Blackout-Spezial
53 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
akte. "Blackout-Spezial": Blackout in Deutschland. Kein Strom, kein Wasser, kein Gas. Nichts geht mehr. Was tun, wenn die Lichter ausgehen? Was bedeutet es für Menschen in Deutschland, wenn plötzlich alles stillsteht? akte. macht den Test. Zwei Familien ohne Energie und Wasser. Wie lange halten sie den Blackout aus?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2023: SAT.1