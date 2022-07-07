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akte.
Folge 22: Die Sendung vom 07.07.2022
48 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
Pillen im Ausland: Günstig und gefährlich? / Wie teuer muss gutes Wasser sein? / Vom Pfarrer missbraucht / Kriegs-Flüchtlinge als Flut-Helfer
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: SAT.1 & © Season 2022: Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 & © Season 2021: Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Saumweber, Martin
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