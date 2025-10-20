Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Redux (1)

20th CenturyStaffel 5Folge 1
Folge 1: Redux (1)

43 Min.Ab 16

Der Pentagon-Mitarbeiter Michael Kritschgau berichtet Fox Mulder von einem Komplott: Der Special-Agent erfährt, dass die Geschichten über Außerirdische, die er seit Jahren verfolgt, vom Verteidigungsministerium absichtlich in Umlauf gebracht wurden. Dadurch soll von tatsächlichen militärischen Zielen abgelenkt werden. Doch das ist noch nicht alles: Mulders Kollegin Dana Scully wurde ein Virus injiziert, das Krebs auslöst, während auf Mulder der Killer Ostelhoff angesetzt wurde.

