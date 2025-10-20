Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle Seelen

Staffel 5Folge 17
Alle Seelen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 17: Alle Seelen

44 Min.Ab 16

Nach einem Kirchgang wird die religiöse Scully von einem Priester gebeten, den mysteriösen Tod eines gelähmten Mädchens aufzuklären. Die kleine Dara soll kurz vor ihrem Tod durch einen Blitzschlag plötzlich wieder Laufen gekonnt haben, und ihre verkohlte Leiche wurde in einer knienden Gebetshaltung gefunden ...

