Die unüblichen Verdächtigen

20th CenturyStaffel 5Folge 3
Folge 3: Die unüblichen Verdächtigen

44 Min.Ab 12

Mulders Freund Byers verliebt sich in die geheimnisvolle Susanne Modeski, die ihn um Hilfe gegen einen Regierungsbeamten bittet. Auf ihren Wunsch hin hackt sich Byers in das Computernetz des Verteidigungsministeriums. Den Informationen entnimmt er, dass Susanne eine vom Militär gesuchte Killerin ist. Fox Mulder ist in offiziellem Auftrag auf der Suche nach ihr ...

20th Century
