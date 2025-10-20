Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Das Ende

20th CenturyStaffel 5Folge 20
Das Ende

Das EndeJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 20: Das Ende

45 Min.Ab 16

Bei einem Schachturnier wird ein russischer Großmeister erschossen, als er gerade von dem zwölfjährigen Gibson Praise geschlagen wird. Mulder und Scully finden heraus, dass der Anschlag eigentlich dem Jungen galt - doch wer könnte Interesse daran haben, ein Schachwunderkind zu ermorden ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen