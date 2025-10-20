Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 19: Folie à deux
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Radiosender erhält ein Band, auf dem eine Stimme behauptet, in der Plattenfirma "VinylRight" würde ein Monster sein Unwesen treiben. Mulder will diesen scheinbar lächerlichen Vorwurf kurz überprüfen, um ihn zu den Akten legen zu können, als er von einem Angestellten der Firma als Geisel genommen wird ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen