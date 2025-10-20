Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Emily (2)

20th CenturyStaffel 5Folge 7
Emily (2)

Emily (2)Jetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 7: Emily (2)

44 Min.Ab 16

Mulder und Scully rollen Emilys Adoptionsverfahren noch einmal auf: Mulder glaubt, dass Scully während ihrer Entführung durch Außerirdische Eizellen entnommen wurden. Der Richter zweifelt daran. Den biologischen Tatsachen der Genmatrix kann er sich jedoch nicht verschließen. Scully erhält das Sorgerecht für Emily. Das Mädchen leidet an einer unbekannten Krankheit: Ihr Körper wird systematisch zerstört ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen