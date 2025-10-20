Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Wurzeln des Bösen

Staffel 5Folge 9
Die Wurzeln des Bösen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 9: Die Wurzeln des Bösen

44 Min.Ab 12

In Coats Grove wurde der Plantagenbesitzer Phil Rich ermordet. Mulder und Scully trauen dessen Stiefsohn Bobby die Tat zwar nicht zu, allerdings verhalten sich er und seine Freundin Lisa höchst verdächtig. Wenig später stirbt auch Lisas Vater unter rätselhaften Umständen. Mulder und Scully begegnen der Psychologin Karin Matthews, bei der Bobby und Lisa in Behandlung sind. Es stellt sich heraus, dass Karins Vater vor 20 Jahren auf ebenso merkwürdige Weise ums Leben gekommen ist.

