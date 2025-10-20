Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Sternenlicht

20th CenturyStaffel 7Folge 11
Sternenlicht

SternenlichtJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 11: Sternenlicht

43 Min.Ab 12

FBI-Agent Fox Mulder sieht ein, dass er sich endlich den Dämonen aus seiner Vergangenheit und Gegenwart stellen muss. Auch sucht er nach wie vor nach einer Erklärung für die Entführung seiner Schwester Samantha. Er trifft den Hellseher Harold Piller, der schon mehrfach an Fällen verschwundener Kinder mitgearbeitet hat. Piller weiß über Samantha Bescheid. Während sich die beiden auf einem Gräberfeld treffen, findet Dana Scully im Haus von Mulders Mutter rätselhafte Hinweise.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen