Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Tor zur Hölle

20th CenturyStaffel 7Folge 7
Tor zur Hölle

Tor zur HölleJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 7: Tor zur Hölle

43 Min.Ab 16

Der Gefängnispriester Robert Orison pflegt seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit: Durch Massenhypnose befreit er den Frauenmörder Donald Pfaster, um ihn dann im "Auftrag Gottes" zu richten. Doch Pfaster tötet den Priester und entkommt. Er dringt in Dana Scullys Wohnung ein und will seinen einst gefassten Plan, Scully zu töten, nun vollenden. Mulder gelingt es, den Wahnsinningen in Scullys Wohnung zu überrumpeln, bevor die traumatisierte Scully den Mörder erschießt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen