Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 2: Tausend Stimmen
43 Min.Ab 12
FBI-Agent Fox Mulder wird aus dem Krankenhaus entführt. In einer Traumsequenz behauptet der mysteriöse "Krebskandidat", dass Mulder als einziger Mensch gegen eine von den Außerirdischen bewusst eingesetzte Seuche immun ist. Der "Krebskandidat" entnimmt Mulder sein Genmaterial und implantiert es sich selbst. Nur, weil Dana Scully ihn im letzten Moment aus dem Forschungslabor holt, überlebt Mulder.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
