Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der unglaubliche Maleeni

Staffel 7, Folge 8

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 8: Der unglaubliche Maleeni

43 Min. Ab 12

Der "Unglaubliche Maleeni" alias Herman Pinchbeck war ein besonderer Zauberkünstler. Nun hat sein Zwillingsbruder Albert diese Rolle übernommen. Zusammen mit seinem jungen Protegé Billy will er dem psychopathischen Spieler Alvarez seine gerechte Strafe zukommen lassen. Die beiden bekommen es mit Fox Mulder zu tun, der am Ende den besseren Zaubertrick parat hat.

