27.000.000 : 1

20th CenturyStaffel 7Folge 20
43 Min.Ab 12

In Kansas City tauchen zwei Frauen auf, die bis ins letzte Detail identisch sind. Überall dort, wo sie gesehen werden, brechen plötzlich fürchterliche Schlägereien aus: Als sich zwei Missionare krankenhausreif prügeln, untersuchen zwei FBI-Agenten den Fall - und fangen dann selbst eine Schlägerei an. Fox Mulder und Dana Scully stellen fest, dass es noch ein solches Zwillingspaar gibt - und wenig später geraten auch die beiden Agenten in eine Massenschlägerei, die es in sich hat.

