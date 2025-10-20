Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: 27.000.000 : 1
43 Min.Ab 12
In Kansas City tauchen zwei Frauen auf, die bis ins letzte Detail identisch sind. Überall dort, wo sie gesehen werden, brechen plötzlich fürchterliche Schlägereien aus: Als sich zwei Missionare krankenhausreif prügeln, untersuchen zwei FBI-Agenten den Fall - und fangen dann selbst eine Schlägerei an. Fox Mulder und Dana Scully stellen fest, dass es noch ein solches Zwillingspaar gibt - und wenig später geraten auch die beiden Agenten in eine Massenschlägerei, die es in sich hat.
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
