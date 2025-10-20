Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Schlangen

Staffel 7Folge 9
Folge 9: Schlangen

43 Min.Ab 16

Ein junger Mann stirbt an zahlreichen Klapperschlangenbissen - zu einer Zeit, in der Schlangen ihren Winterschlaf halten. Da zudem keine Schlange gefunden wird, werden Fox Mulder und Dana Scully an den Tatort gerufen. Schon bald verdächtigen sie Enoch O'Connor, das Oberhaupt einer örtlichen fundamentalistischen Kirche, den Mann mit Schlangen getötet zu haben. Zudem soll er seine eigene Tochter geschwängert haben und will nun an ihr einen Exorzismus vornehmen.

