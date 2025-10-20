Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 7Folge 21
Folge 21: Drei Wünsche

43 Min.Ab 12

Mulder und Scully ermitteln in einem merkwürdigen Fall: Dem Möbelladenbesitzer Gilmore ist der Mund zugewachsen, als sich sein Angestellter Anson Stokes gewünscht hat, er solle den Mund halten. Doch Anson Stokes ist unauffindbar. Wie sich herausstellt, ist er unsichtbar. Als man seine Leiche findet, stößt Scully auf eine mysteriöse Vorgeschichte.

