Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alles beginnt in Oregon

20th CenturyStaffel 7Folge 22
Alles beginnt in Oregon

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 22: Alles beginnt in Oregon

43 Min.Ab 16

In Bellefleur, Oregon, ist ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt, was Detective Miles, der den Fall untersucht, entschieden dementiert. Doch Miles' Sohn Billy, der vor sieben Jahren von Aliens entführt worden war, alarmiert Fox Mulder und Dana Scully. Die beiden Agenten finden eindeutige Hinweise darauf, dass in Bellefleur Außerirdische am Werk sind. Während Billy eine schmerzliche Entdeckung machen muss, gerät auch Fox Mulder in die Gewalt der Aliens.

20th Century
