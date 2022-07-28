Die Sendung vom 28.07.2022Jetzt kostenlos streamen
akte.
Folge 25: Die Sendung vom 28.07.2022
43 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
Urlaubshotels: Schlecht bewertet - trotzdem gut?: Wie schnell der Traumurlaub zum Alptraum wird / Waldbrände in Europa: Wälder und Häuser stehen in Flammen auf Teneriffa
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
akte.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen