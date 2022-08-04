Die Sendung vom 04.08.2022Jetzt kostenlos streamen
Folge 26: Die Sendung vom 04.08.2022
46 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Kampf gegen Koffer-Chaos / Hitzefalle Auto / Kinder testen: vegetarisch oder Fleisch? / Restaurants: schlecht bewertet- trotzdem gut
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen