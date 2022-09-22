Die Sendung vom 22.09.2022Jetzt kostenlos streamen
akte.
Folge 33: Die Sendung vom 22.09.2022
49 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Energiepreise bedrohen Existenzen / Erfolgstest auf dem Volksfest / akte hilft: Straßensanierung ruiniert Anwohner / Wie schmecken Dosen-Cocktails?
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
akte.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen