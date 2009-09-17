Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 131

TelenovelaStaffel 9Folge 11vom 17.09.2009
42 Min.Folge vom 17.09.2009Ab 6

Christian bemüht sich um das Leben seines Vaters, doch es ist zu spät. Während sich über die Familie Castellhoff ein lähmender Teppich der Trauer legt, spürt Alisa ebenfalls eine ihr unerklärliche Trauer und Irritation. Als sie erfährt, dass Ludwig tot ist, folgt sie ihrer Intuition: Sie findet Christian im Country Club und kann ihm in seiner Trauer beistehen. Oskar hingegen ist bemüht, sich seine innere Aufregung nicht anmerken zu lassen. Er versucht, alle verräterischen Spuren zu vertuschen, doch er hat nicht mit dem Spürsinn seiner Frau gerechnet - sie fordert von Oskar eine Erklärung und bringt ihn damit in die Bredouille.

