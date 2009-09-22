Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 134
Für die Castellhoffs bricht der Tag von Ludwigs Beisetzung an. Liliana sucht nach ihrem Zusammenbruch am Pool Trost bei Alisa und zwingt sich zur Disziplin. Tamara versucht sich mit Beruhigungsmitteln ruhig zu stellen und verschreckt Lars mit ihrer Lethargie. Als Bernhardt während der Trauerfeier bei Oskars Trauerrede ausrastet, droht die Trauerfeier jedoch in einem Eklat zu enden. Tamara bringt unbemerkt die Urne an sich und überzeugt die ganze Familie, Ludwigs Asche unter seinem Baum im Garten zu verstreuen. Nach der spontanen Beisetzung hinterlässt Oskar einen verdächtigen Fußabdruck, der für Christian den Verdacht nahe legt, dass Oskar doch etwas mit Ludwigs Tod zu tun hat. Bernhardt sieht sich nach seinem Ausraster mit Connys Vorwürfen konfrontiert und flüchtet schließlich aus dem gemeinsamen Haus. Robert gerät mit Betty in Streit, als diese Emilias Zimmer ausräumt. Als Betty ihm daraufhin eröffnet, dass Mona nicht mehr nach Schönroda zurückkehren wird, versinkt Robert in Liebeskummer.
