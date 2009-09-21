Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 9 Folge 13 vom 21.09.2009
43 Min. Folge vom 21.09.2009 Ab 6

Ludwigs Tod beherrscht weiter das Leben in Schönroda. Auch Alisa ist tief erschüttert. Dennoch gelingt es ihr, Christian und Liliana in ihrer Trauer Kraft und Trost zu spenden. Liliana stürzt sich in Aktionismus, um ihre Trauer zu verdrängen, doch als sie den Ort aufsucht, an dem Ludwig starb, bricht sie zusammen. Dana hingegen macht Jonas zu dessen Enttäuschung klar, dass der Sex mit ihm eine einmalige Angelegenheit war und Oskar versucht, sich sein schlechtes Gewissen nach seinem Mord an Ludwig nicht anmerken zu lassen. Durch ein altes Erinnerungsstück wird er weiter von quälenden Visionen des toten Ludwigs geplagt und bedroht Dana in seinem Wahn mit einem Messer.

Telenovela
