Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 133
Ludwigs Tod beherrscht weiter das Leben in Schönroda. Auch Alisa ist tief erschüttert. Dennoch gelingt es ihr, Christian und Liliana in ihrer Trauer Kraft und Trost zu spenden. Liliana stürzt sich in Aktionismus, um ihre Trauer zu verdrängen, doch als sie den Ort aufsucht, an dem Ludwig starb, bricht sie zusammen. Dana hingegen macht Jonas zu dessen Enttäuschung klar, dass der Sex mit ihm eine einmalige Angelegenheit war und Oskar versucht, sich sein schlechtes Gewissen nach seinem Mord an Ludwig nicht anmerken zu lassen. Durch ein altes Erinnerungsstück wird er weiter von quälenden Visionen des toten Ludwigs geplagt und bedroht Dana in seinem Wahn mit einem Messer.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick