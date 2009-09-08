Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 124

TelenovelaStaffel 9Folge 4vom 08.09.2009
Folge 124

Folge 124Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 124

43 Min.Folge vom 08.09.2009Ab 6

Christian kann Alisa in letzter Sekunde das Leben retten und ist sehr berührt, als er erfährt, dass sie ihn nur aufgrund eines Traums gesucht und dafür sogar ihre Hochzeit verlassen hat. Gerade als Alisa mit Paul einen neuen Hochzeitstermin festlegen möchte, geschieht etwas, das all ihre Pläne durcheinander bringt und ihr Leben auf den Kopf stellt. Oskar versucht weiterhin, sich die Gunst Ludwigs zu erhalten, während er die Krise des Unternehmens für Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Belegschaft nutzt. Christian, der seinem Onkel misstraut, bittet Horst, ein wachsames Auge auf Oskar zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen