Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 123
42 Min.Folge vom 07.09.2009Ab 6
Alisa versucht, sich von ihrem beunruhigenden Traum nicht ablenken zu lassen, und konzentriert sich ganz auf ihren großen Tag - die Hochzeit mit Paul. Doch dann erhält sie kurz vor der Trauung eine neue Information. Alisa kann ihre intuitive Ahnung, dass Christian ihre Hilfe braucht, nicht länger unterdrücken. Sie folgt ihrer inneren Stimme und gerät dabei in große Gefahr.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises