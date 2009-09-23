Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 135
Alisa ermutigt Liliana, ihre Trauer um Ludwig zuzulassen, während Christians Verdacht gegen Oskar angesichts des verräterischen Schuhabdrucks wieder auflebt. Gemeinsam mit Horst besorgt Christian sich die Aufnahmen der Überwachungskamera über dem Pool. Als sich diese Spur als Sackgasse erweist, beschließt Christian, Dana direkt mit seinem Verdacht zu konfrontieren. Conny erntet für ihren Kummer mit Bernhardt von Caro kein Verständnis. Einsam betrauert sie das Zerbrechen ihrer Familie, während Bernhardt Trost im Alkohol sucht. Betty und Robert streiten um den richtigen Umgang mit Roberts Liebeskummer. Erst Alisas Einschreiten führt einen Kompromiss herbei, der den WG-Frieden wiederherstellt. Karl lehnt es ab, jemals wieder für die Castellhoffs zu arbeiten. Doch auf dem Arbeitsamt lässt man ihm keine andere Wahl.
