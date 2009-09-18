Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 9Folge 12vom 18.09.2009
43 Min.Folge vom 18.09.2009Ab 6

Die Familie trauert um Ludwig und jeder versucht auf seine Weise damit umzugehen. Christian wird von Alisa aufgefangen und ist dankbar für ihren Beistand. Wieder einmal wird klar, dass Alisa und Christian eine besondere Verbindung zueinander haben. Oskar leidet unter seinem schlechten Gewissen nach seiner schrecklichen Tat. Doch er hat Glück, denn Dana glaubt, dass er ein Stelldichein mit Gabriele Lorenz, und damit ein handfestes Alibi für die Tatzeit hat. Aufgewühlt verlässt Dana die Villa und sucht Trost bei Jonas. Während Oskar von seiner schrecklichen Tat verfolgt wird, kommen sich Dana und Jonas nach einer durchwachten Nacht zum ersten Mal näher.

