Vier einsame Herzen stellen sich vorJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Vier einsame Herzen stellen sich vor
47 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 6
Vier Singles hoffen auf die große Liebe. Die zweifache Mutter Alexandra sucht einen Mann, der künstlerisch begabt und liebevoll ist. Für den Studenten Felix soll die Traumfrau ehrlich sein und ihn so akzeptieren, wie er ist. Die 49-jährige Sonja dagegen hat schon drei Beziehungen hinter sich und will auf keinen Fall erneut enttäuscht werden. Der 69-jährige Zauberer Jimmy ist bereits seit sieben Jahren allein, hat aber den Glauben an die große Liebe noch nicht verloren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4