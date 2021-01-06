Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles Liebe

Vier einsame Herzen stellen sich vor

ATVStaffel 2Folge 1vom 06.01.2021
Vier einsame Herzen stellen sich vor

Folge 1: Vier einsame Herzen stellen sich vor

47 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 6

Vier Singles hoffen auf die große Liebe. Die zweifache Mutter Alexandra sucht einen Mann, der künstlerisch begabt und liebevoll ist. Für den Studenten Felix soll die Traumfrau ehrlich sein und ihn so akzeptieren, wie er ist. Die 49-jährige Sonja dagegen hat schon drei Beziehungen hinter sich und will auf keinen Fall erneut enttäuscht werden. Der 69-jährige Zauberer Jimmy ist bereits seit sieben Jahren allein, hat aber den Glauben an die große Liebe noch nicht verloren.

