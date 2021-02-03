Auf der Suche nach dem sexy LebensgefühlJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 5: Auf der Suche nach dem sexy Lebensgefühl
47 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 6
Julia, Evelyn, Rudolf und Gerd suchen nach der großen Liebe. Die Hoteldirektorin Julia wünscht sich einen Mann, der keine Angst vor starken Frauen hat und vor allem spontan ist. Der Traumpartner der Busfahrerin Evelyn sollte viel Sinn für Humor mitbringen und sich nicht vor Diskussionen drücken. Gerd dagegen wünscht sich einen Mann, der einfühlsam ist. Der Techniker Rudolf achtet bei Frauen sehr auf das Äußere. Seine Angebetete sollte die Blicke auf sich ziehen.
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Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV