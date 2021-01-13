Die Königin vom FKK sucht ihren RitterJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 2: Die Königin vom FKK sucht ihren Ritter
49 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 6
Margareta, Ottokar, Monika und Emir wagen den Schritt ins Liebesglück. Monikas Mr. Right ist treu, witzig und leidenschaftlich. Ottokar dagegen träumt von einer Frau, mit der er "Pferde stehlen" kann". Emir aus Baden ist noch jung, sucht jedoch bereits nach der Partnerin fürs Leben. Seine Traumfrau ist Muslimin und stammt wie er aus dem Balkangebiet. Die 86-jährige Margareta wiederum will einen Mann, der gebildet, aber keinesfalls eifersüchtig ist.
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Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV