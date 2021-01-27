Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 4vom 27.01.2021
49 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 6

Susanne, Patrick, Amber und Peter wagen den Schritt ins Liebesglück. Die Linzerin Susanne sucht nach einem gutaussehenden, treuen und handwerklich begabten Mann. Patrick will eine Frau, die es ernst mit ihm meint und mit ihm durch dick und dünn geht. Amber ist transsexuell und auf der Suche nach einem charakterstarken Partner. Der 66-jährige Peter war bereits 26 Jahre lang verheiratet, doch die Ehe scheiterte. Sein Traum: eine neue, solide Beziehung.

