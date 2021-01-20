Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles Liebe

Tierliebe Partner gesucht

ATVStaffel 2Folge 3vom 20.01.2021
Tierliebe Partner gesucht

Tierliebe Partner gesuchtJetzt kostenlos streamen

Alles Liebe

Folge 3: Tierliebe Partner gesucht

50 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 6

Petra, Günther, Michelle und Frank begeben sich auf die Suche nach der großen Liebe: Der Wiener Unternehmer Günther wünscht sich eine Frau, die abenteuerlustig und romantisch ist. Pflegeassistentin Petras Traummann soll humorvoll und dennoch ernsthaft sein. Michelle ist homosexuell und wünscht sich eine Frau, die ehrlich ist und ihre Leidenschaft für Tiere teilt und auch Pensionist Frank sucht eine Partnerin für den Start in ein neues Leben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alles Liebe
ATV
Alles Liebe

Alles Liebe

Alle 7 Staffeln und Folgen