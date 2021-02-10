Alles Liebe
Folge 6: Hier spielt die Musik
49 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 6
Roman, Irmgard, Hans-Jürgen und Ingrid hoffen auf ihr lang ersehntes Liebesglück. Der Lagerarbeiter Roman wünscht sich eine Freundin, die ihn so akzeptiert, wie er ist. Sozialpädagogin Irmgard träumt dagegen von einem "Lebensabschnittspartner mit Herz, Hirn und Humor". Hans-Jürgens Traumfrau sollte abenteuerlustig und gerne auch ein wenig ausgeflippt sein. Und für Ingrid aus Linz spielen Humor und Empathie eine ganz große Rolle in der Beziehung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4