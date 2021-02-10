Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles Liebe

Hier spielt die Musik

ATVStaffel 2Folge 6vom 10.02.2021
Hier spielt die Musik

Alles Liebe

Folge 6: Hier spielt die Musik

49 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 6

Roman, Irmgard, Hans-Jürgen und Ingrid hoffen auf ihr lang ersehntes Liebesglück. Der Lagerarbeiter Roman wünscht sich eine Freundin, die ihn so akzeptiert, wie er ist. Sozialpädagogin Irmgard träumt dagegen von einem "Lebensabschnittspartner mit Herz, Hirn und Humor". Hans-Jürgens Traumfrau sollte abenteuerlustig und gerne auch ein wenig ausgeflippt sein. Und für Ingrid aus Linz spielen Humor und Empathie eine ganz große Rolle in der Beziehung.

Alles Liebe
Alles Liebe

Alles Liebe

