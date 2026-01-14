Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
44 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 16

Am Stadtrand von Hope Mills, North Carolina, wird die Leiche eines männlichen Teenagers gefunden. Seine Augen sind mit einem T-Shirt verbunden, man erkennt Schusswunden sowie eine tiefe Wunde am Kopf. Zunächst muss die Identität des jungen Mannes geklärt werden, bevor weitere Rückschlüsse gezogen werden können.

