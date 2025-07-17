Anwälte im Einsatz
Folge 42: Eiskalt erwischt
45 Min.Ab 12
Stefan soll seine Freundin Vanessa entführt haben. Aber der sympathische Student beteuert seine Unschuld. Es fehlt ein Motiv. Anwalt Bernd Römer wird Stefans Verteidiger und sucht den wahren Täter. Doch er stößt schnell auf Geheimnisse, die ihn vor eine folgenschwere Entscheidung stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1