Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Das Böse nebenan

SAT.1Staffel 2Folge 16
Das Böse nebenan

Das Böse nebenanJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 16: Das Böse nebenan

45 Min.Ab 12

Bildet sich Corinna Berthold das alles nur ein oder verhält sich ihr neuer Nachbar Stefan zunehmend wie ein unheimlicher Stalker? Rechtsanwältin Ulrike Tasic beginnt zu ermitteln und stößt auf eine Verbindung aus der Vergangenheit. Doch da schwebt Corinna bereits in höchster Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen