Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Baby Ante Portas

SAT.1Staffel 2Folge 9
Baby Ante Portas

Baby Ante PortasJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 9: Baby Ante Portas

45 Min.Ab 12

Eine Männer-WG fällt aus allen Wolken, als sie vor ihrer Türe ein Kleinkind findet. Einer der Drei soll der Vater sein. Die Jungs schalten geschockt Anwalt Bernd Römer ein. Doch damit gehen die Turbulenzen erst richtig los ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen