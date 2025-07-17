Anwälte im Einsatz
Folge 3: Opa Georg vermisst
45 Min.Ab 12
Diana Hansen liebt ihren Opa Georg sehr, obwohl er ein mürrischer alter Mann ist. Als er kurz vor ihrer Hochzeit spurlos verschwindet, setzt die 27-Jährige alle Hebel in Bewegung, um ihren Großvater zu finden. Einzig ihre Anwältin Helga Nachtigall glaubt Diana, dass Opa Georg entführt wurde. Doch ist der alte Mann wirklich einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Wer steckt hinter seinem Verschwinden?
