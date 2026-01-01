Anwälte im Einsatz
Folge 17: Steuerschuld und ihre Folgen
45 Min.Ab 12
Dagmar Lorenz soll für ihren Exmann über 40.000 Euro Schulden beim Finanzamt bezahlen und setzt damit ihr Nagelstudio auf's Spiel. Tochter Rebecca bittet sie inständig, ihren Verlobten Manfred nach Geld zu fragen. Doch Dagmar bringt lieber das Leben ihrer Tochter in Gefahr als ihre Beziehung! Kann Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas sie zur Besinnung bringen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1