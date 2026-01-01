Anwälte im Einsatz
Folge 4: Der Rosenkrieg
45 Min.Ab 12
Weil im heimischen Ehebett Flaute herrscht, entschließen sich Claudia und Dirk nach 16 Jahren eiserner Treue zu einer offenen Ehe. Ein Experiment mit ungeahnten Folgen. Denn schließlich geht nicht nur Teenie-Tochter Tilda auf die Barrikaden, als sie hinter das Geheimnis ihrer Eltern kommt. Auch das Paar selbst stößt mit der gegenseitig verordneten Freizügigkeit schnell an seine Grenzen. Anwalt Bernd Römer steht dem Paar bei.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1