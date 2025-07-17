Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Nummerngirls auf Abwegen

SAT.1Staffel 2Folge 7
Nummerngirls auf Abwegen

Nummerngirls auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 7: Nummerngirls auf Abwegen

45 Min.Ab 12

Das Gesundheitsamt stellt in Mias Café gefährliche Erreger fest und schließt es mit sofortiger Wirkung. Doch die vermeintlichen Hygienemängel entpuppen sich als böses Intrigenspiel. Anwalt Bernd Römer sucht den Täter, während Mia mit einer zweifelhaften Geschäftsidee das nötige Geld für die Rettung ihres Betriebes verdienen will.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen